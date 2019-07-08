Пензенские библиотеки устроили «Литературный привал», посвященный М.Ю.Лермонтову
Мероприятие прошло в сквере, названном в честь писателя
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Пензенские библиотеки присоединились к Лермонтовскому празднику.
Поэтические встречи с читателями прошли в формате выставки «Лермонтов- художник жизни и слова», на которой были представлены свыше 50 разных изданий. В их числе - произведения самого автора, труды современников с неизвестными фактами жизни и творчества классика.
Библиотеку под открытым небом посетил специальный гость, директор Государственной публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев.
Для гостей праздника организованы фотозоны и кабинет писателя «на траве».
ИСТОЧНИК KP.RU