Пензенские библиотеки устроили «Литературный привал», посвященный М.Ю.Лермонтову

8 Июль 20:59 2019-07-08T20:59:50+03:00

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Пензенские библиотеки присоединились к Лермонтовскому празднику.

Поэтические встречи с читателями прошли в формате выставки «Лермонтов- художник жизни и слова», на которой были представлены свыше 50 разных изданий. В их числе - произведения самого автора, труды современников с неизвестными фактами жизни и творчества классика.

Библиотеку под открытым небом посетил специальный гость, директор Государственной публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев.

Для гостей праздника организованы фотозоны и кабинет писателя «на траве».

ИСТОЧНИК KP.RU