В Пензенской области приведут в порядок 73 почтовых отделения
Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе планерки
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73 почтовых отделения на территории Пензенской области требуют ремонта. Их судьбу обсудили на планерке в региональном правительстве.
- Эти помещения находятся, в основном, на балансе муниципальных образований, - отметил Иван Белозерцев. - Я дал поручение подготовить программу по их ремонту. Несмотря на то, что там находится почта, которая является федеральной структурой, площади принадлежат нам. Там работают и обслуживаются жители Пензенской области. Объемы и затраты на косметический ремонт небольшие - от 12 до 17 миллионов рублей. Надо наводить порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU