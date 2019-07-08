В Пензенской области приведут в порядок 73 почтовых отделения

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-08T17:52:58+03:00

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73 почтовых отделения на территории Пензенской области требуют ремонта. Их судьбу обсудили на планерке в региональном правительстве.

- Эти помещения находятся, в основном, на балансе муниципальных образований, - отметил Иван Белозерцев. - Я дал поручение подготовить программу по их ремонту. Несмотря на то, что там находится почта, которая является федеральной структурой, площади принадлежат нам. Там работают и обслуживаются жители Пензенской области. Объемы и затраты на косметический ремонт небольшие - от 12 до 17 миллионов рублей. Надо наводить порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU