2019-07-08T17:52:58+03:00
Общество

В Пензенской области приведут в порядок 73 почтовых отделения

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе планерки
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

73 почтовых отделения на территории Пензенской области требуют ремонта. Их судьбу обсудили на планерке в региональном правительстве.

- Эти помещения находятся, в основном, на балансе муниципальных образований, - отметил Иван Белозерцев. - Я дал поручение подготовить программу по их ремонту. Несмотря на то, что там находится почта, которая является федеральной структурой, площади принадлежат нам. Там работают и обслуживаются жители Пензенской области. Объемы и затраты на косметический ремонт небольшие - от 12 до 17 миллионов рублей. Надо наводить порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенская медсестра вошла в число призеров Всероссийского конкурса
Владимир Волков занял девятое место в группе губернаторов с очень сильным влиянием
Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с Днем семьи, любви и верности
Закрытие 226-го театрального сезона собрало в Пензе сотни зрителей
Мордовия заняла третье место в группе регионов с максимальной устойчивостью
Усадьбу Араповых приведут в порядок
В Пензенской области бытовая ссора закончилась уголовным преследованием
Пенсионерке из Пензенской области «одобрили» несуществующий кредит
Пензенский педагог борется за звание «Учитель года»
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
Пензенцы смогут узнать о загруженности бассейнов в режиме «онлайн»
ООО «ТНС энерго Пенза» направит клиентам квитанции обновленного вида
Владимир Волков: «Все мероприятия в рамках нацпроектов должны выполняться своевременно»
В Лопатинском районе состоялся семинар-практикум для библиотекарей
Для областной больницы им. Филатова закупили новое офтальмологическое оборудование
Город Спутник засияет яркими огнями
Декрет учебе не помеха: молодые мамы Пензенской области повышают уровень образования