2019-07-08T15:26:30+03:00
Здоровье

Пензенская медсестра вошла в число призеров Всероссийского конкурса

Валентина Комолова заняла второе место в номинации «Верность профессии»
Анна ЧЕРНАЯ
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За время трудовой деятельности Влентина Комолова зарекомендовала себя грамотным организатором сестринского дела.За время трудовой деятельности Влентина Комолова зарекомендовала себя грамотным организатором сестринского дела.Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Стали известны итоги Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В этом году жюри оценивало по восьми номинациям 331 работу.

Главная медицинская сестра Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Валентина Комолова заняла второе место в номинации «За верность профессии»

За время трудовой деятельности она зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, грамотным организатором сестринского дела. Имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Управление сестринской деятельностью», «Организация сестринского дела», «Сестринское дело».

ИСТОЧНИК KP.RU

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