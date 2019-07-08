СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-08T15:13:27+03:00

Об этом говорится в ежемесячном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций, опубликованном на прошлой неделе

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Глава Мордовии Владимир Волков занял девятое место в группе губернаторов с очень сильным влиянием.

По мнению генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, ключевыми факторами, повлиявшими на распределение мест в июне, являются организация крупных дискуссионных площадок и международных мероприятий, анонсирование и осуществление масштабных проектов, решение социальных проблем, а также деятельность по инфраструктурному развитию и городскому благоустройству.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в стране, проводится методом закрытого анкетирования. В прошлом месяце в нем участвовали 27 экспертов, это политологи, медиаэксперты, политтехнологи и журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU