2019-07-08T13:36:32+03:00
Общество

Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с Днем семьи, любви и верности

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Дорогие жители Мордовии! Сердечно поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!

С каждым годом этот праздник становится все популярнее в нашей стране и особенно отрадно, что его чтит молодежь. История святых благоверных Петра и Февронии Муромских – символ преданности и крепкого союза двух любящих сердец, олицетворение семейного счастья.

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких — главные ценности в жизни каждого человека. Взаимоотношения родителей должны быть для детей достойным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу. Только в крепкой семье в полной мере можно познать счастье и радость, преодолеть вместе любые невзгоды. Именно здесь формируется любовь к родине, нравственность и чистота помыслов.

Семья была и остается хранительницей духовных, национальных и культурных традиций, основой преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Вместе с тем — это еще и огромный труд, ведь семейные узы налагают большую ответственность за судьбы родных и близких.

От всей души желаю счастья и благополучия родителям, воспитывающим не только собственных, но и приемных детей, многодетным семьям, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, а также молодоженам и тем, кто еще только собирается создать свою семью!

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание!

Глава Республики Мордовия В.Д. ВОЛКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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