2019-07-06T15:35:49+03:00
Общество

Мордовия заняла третье место в группе регионов с максимальной устойчивостью

Исследование традиционно предоставлено фондом «Петербургская политика»
Анна ЧЕРНАЯ
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Аналитики фонда традиционно назвали несколько ключевых событий, оказавших положительное влияние на высокое место республики. В этот раз практически все события связаны с развитием экономики Мордовии.

В июне открылась производственная площадка завода «Рузхиммаш» по выпуску высокотехнологичных вагонов, что позволило создать 600 современных рабочих мест. Также в Рузаевке при личной поддержке Владимира Волкова возобновил работу стекольный завод.

- Во время встреч с гражданами я неизменно подчеркивал, что руководство Мордовии не оставит производство, сделает все возможное для его сохранения. Теперь главное - восстановить полноценную работу, увеличить количество рабочих мест, - отметил во время торжественной церемонии открытия Владимир Волков.

В прошлом месяце также состоялось подписание соглашения о развитии международного аэропорта Саранска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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