Мордовия заняла третье место в группе регионов с максимальной устойчивостью
Аналитики фонда традиционно назвали несколько ключевых событий, оказавших положительное влияние на высокое место республики. В этот раз практически все события связаны с развитием экономики Мордовии.
В июне открылась производственная площадка завода «Рузхиммаш» по выпуску высокотехнологичных вагонов, что позволило создать 600 современных рабочих мест. Также в Рузаевке при личной поддержке Владимира Волкова возобновил работу стекольный завод.
- Во время встреч с гражданами я неизменно подчеркивал, что руководство Мордовии не оставит производство, сделает все возможное для его сохранения. Теперь главное - восстановить полноценную работу, увеличить количество рабочих мест, - отметил во время торжественной церемонии открытия Владимир Волков.
В прошлом месяце также состоялось подписание соглашения о развитии международного аэропорта Саранска.
ИСТОЧНИК KP.RU