2019-07-06T15:23:41+03:00
Общество

Усадьбу Араповых приведут в порядок

Представление об этом внес прокурор Бессоновского района Олег Рузляев.
Светлана БЕЛОВА
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С 1988 года усадьба Араповых входит в число объектов культурного наследия 19 века. Но в настоящее время объект находится в плачевном состоянии6 здание полностью обесточено и начало разрушаться.

- Прокурор района предложил устранить все нарушения. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района Евгений Хрипунов оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ч.1 ст.7.13 КоАП РФ),- пояснила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В планах предусмотрено выделить средства из бюджета для ремонта и содержания усадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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