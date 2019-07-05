В Пензенской области бытовая ссора закончилась уголовным преследованием

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-05T17:27:32+03:00

Конфликт между возлюбленными в Тамалинском районе перерос в драку и завершился подачей заявлений в полицию

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В январе в селе Малая Сергиевка, что под Пензой, разгорелась нешуточная драма. 27-летний местный житель и его 38-летняя возлюбленная из Пензы, познакомившись в интернете, решили жить вместе. Но, как оно и бывает, лодка семейного счастья разбилась об быт: и тихий вечер ознаменовался конфликтом.

Женщина готовила обед, когда ее благоверный решил обнять возлюбленную. Недовольная тем, что ее отвлекли, пензячка ударила мужчину ложкой, оставив ожог. Тот в долгу не остался: схватился за нож и начал грозиться убить, а после попытался задушить сожительницу. С помощью газового баллончика ей удалось сбежать.

Некоторое время спустя обе стороны конфликта принесли заявления в полицию. Спустя время пара помирилась, но не тут-то было: за угрозу убийством и нанесение вреда здоровью мужчине (к слову, ранее уже привлекавшемуся) назначили наказание в виде лишения свободы на восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU