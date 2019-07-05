2019-07-05T16:57:15+03:00
Происшествия

Пенсионерке из Пензенской области «одобрили» несуществующий кредит

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело по факту мошенничества под Пачелмой
Максим ГНЕЛИЦКИЙ
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Жительница села Черкасское 1962 года рождения подала заявление в районное отделение МВД России.

Обманутая поделилась подробностями: она разместила в сети интернет более 11 заявок на оформление кредита, затем раздался звонок от якобы сотрудника банка. От мужчины пенсионерка услышала о возможности кредита в 170 тысяч рублей. Для этого ей, первым делом, необходимо было покрыть все сопутствующие затраты - от страхования жизни до курьерской доставки. И жительница перевела требуемую сумму 24500 рублей. Но кредит она так и не получила, одни лишь звонки с других номеров.

Правоохранительные органы уже приступили к проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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