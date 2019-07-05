Пензенский педагог борется за звание «Учитель года»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-05T15:52:36+03:00

Наш регион представляет Евгений Яковлев из школы им. М. Ю. Лермонтова

Изменить размер текста: A A

Сегодня завершается установочный семинар для 85 финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России». От Пензенской области на нем присутствует учитель географии Евгений Яковлев, который в апреле стал победителем регионального этапа конкурса.

3 июля участники семинара написали эссе на тему «Учитель и ученик растут вместе». Главной особенностью испытания стала анонимность - жюри будут оценивать работы, не зная, кто их автор.

Заключительный, очный этап Всероссийского конкурса пройдет с 20 сентября по 2 октября в городе Грозном Чеченской республики. Награждение победителей и призеров состоится 4 октября в Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU