Пензенский педагог борется за звание «Учитель года»
Сегодня завершается установочный семинар для 85 финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России». От Пензенской области на нем присутствует учитель географии Евгений Яковлев, который в апреле стал победителем регионального этапа конкурса.
3 июля участники семинара написали эссе на тему «Учитель и ученик растут вместе». Главной особенностью испытания стала анонимность - жюри будут оценивать работы, не зная, кто их автор.
Заключительный, очный этап Всероссийского конкурса пройдет с 20 сентября по 2 октября в городе Грозном Чеченской республики. Награждение победителей и призеров состоится 4 октября в Кремле.
ИСТОЧНИК KP.RU