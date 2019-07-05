Пензенцы смогут узнать о загруженности бассейнов в режиме «онлайн»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-05T11:47:55+03:00

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Управление цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области анонсировало новый сервис на портале регионального правительства. Теперь горожане могут увидеть количество посетителей того или иного бассейна в режиме «онлайн».

Пока доступна информация по загруженности только одного бассейна – «Буртасы». Пользователи портала могут уточнить не только информацию по количеству посетителей в нем, но и расписание сеансов. Кроме того, на основе анализа предыдущих посещений сервис умеет прогнозировать загруженность дорожек в зависимости от времени посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU