2019-07-04T18:00:10+03:00
Экономика

Владимир Волков: «Все мероприятия в рамках нацпроектов должны выполняться своевременно»

Глава Мордовии принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава Мордовии провел совещание по вопросам, на которых акцентировал внимание Премьер-министр страны и выступающие.Глава Мордовии провел совещание по вопросам, на которых акцентировал внимание Премьер-министр страны и выступающие.Фото: Пресс-служба Главы РМ
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Темой совещания, которое в режиме ВКС провел Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, стала работа в рамках нацпроектов. Премьер-министр предложил обсудить ход их реализации в регионах, заметив, что прошло уже достаточно времени с момента начала работы и можно подвести промежуточные итоги.

- Посмотрим, насколько эффективно организован процесс. Выслушаем наших коллег - руководителей регионов, губернаторов: какие есть проблемы, которые, на ваш взгляд, работе мешают или сдерживают ее, и какие усилия нужны, чтобы работа шла быстрее.

На заседании выступили профильные министры Правительства РФ, главы ряда субъектов, в том числе Пермского края, Самарской, Псковской областей, Камчатки, Ставрополья, Чукотского автономного округа.

По завершении заседания, Глава Мордовии провел совещание по вопросам, на которых акцентировал внимание Премьер-министр страны и выступающие. Владимир Волков еще раз напомнил, что все мероприятия нацпроектов должны быть выполнены своевременно, особенно это касается заключения контрактов в рамках реализации региональной составляющей нацпроектов, в том числе на трехлетний период.

Напоминаем вам, что Республика Мордовия принимает участие в 56 федеральных проектах по основным стратегическим направлениям, в рамках реализации которых, в регион планируется привлечь 58 миллиардов рублей федерального бюджета, из них свыше 10 миллиардов рублей в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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