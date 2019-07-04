2019-07-04T17:46:02+03:00
Здоровье

Для областной больницы им. Филатова закупили новое офтальмологическое оборудование

Теперь врачи-офтальмологи смогут проверять глазное дно во время операции
Светлана БЕЛОВА
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Согласно национальному проекту "Здравоохранение" продолжается материально-техническое обеспечение больниц детских учреждений Пензы и Пензенской области.

- Микрохирургические вмешательства проводятся с использованием высокоточной техники, оптики, высокотехнологичных материалов, а также использованием миниатюрных специализированных инструментов, - поясняет врач Областной больницы им. Н.Ф.Филатова Владимир Моисеев.

В свою очередь каждый инструмент в сфере офтальмологии должен отвечать особым требованиям: это и специальное изготовление деталей, и высокое качество. Кроме того они должны иметь малый вес и свойство антимагнитности. Благодаря завезенному оборудованию, повышается эффективность операций на сетчатку глаза. Специальные линзы позволяют рассмотреть ее в малейших деталях. Это дает возможность оказать помощь больному более эффективно, а послеоперационный период будет протекать лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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