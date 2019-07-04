2019-07-04T14:09:47+03:00
Звезды

Город Спутник засияет яркими огнями

В микрорайоне снова пройдет фестиваль фейерверков
Ксения ЛАРИОНОВА
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Уже во второй раз город Спутник будет сиять своими «огнями» по всей Пензе и даже за ее пределами - пришло время для II Межрегионального фестиваля фейерверков «Огни Спутника».

Масштабное мероприятие, приуроченное ко дню рождения строительного холдинга «Термодом», пройдет 27 июля на территории парка микрорайона. В течение всего дня там будут работать несколько концертно-развлекательных и танцевальных площадок. А вечером, гостей ждет незабываемые салюты лучших пиротехнических команд из Нижнего Новгорода, Москвы, Костромы и Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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