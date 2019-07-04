2019-07-04T13:59:28+03:00
Общество

Декрет учебе не помеха: молодые мамы Пензенской области повышают уровень образования

Бесплатное обучение прошли уже более ста женщин, находящихся в отпусках по уходу за ребенком
Анна ЛЕБЕДЕВА
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Пензенским мамам дали возможность получить новые навыки за счет средств местного бюджета. 103 женщины прошли переобучение и повысили свою квалификацию по следующим специальностям: бухгалтер, специалист в сфере закупок товаров, работ и услуг, мастер маникюра, парикмахер, портной, специалист по социальной работе, делопроизводитель, медицинская сестра, кладовщик и др. В будущем ожидается увеличение количества посетительниц курсов в три раза.

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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