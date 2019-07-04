Пензенское предприятие отметили на международном военно-техническом форуме

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-04T10:08:30+03:00

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25 июня в Подмосковье стартовал шестидневный марафон разработок и изобретений в сфере обороны – пятый юбилейный форум «Армия-2019». Почетными гостями ключевого события года в сфере развития военных сил стали Президент Владимир Путин и Министр обороны Сергей Шойгу.

Участие в форуме принимали как военные эксперты и дипломаты из свыше сотни стран мира, так и более тысячи российских и зарубежных компаний, включая Центр «Безопасность» от Пензы. Труды пензенских создателей охранных систем и военного оборудования оказались высоко оцененными среди не только соотечественников, но даже и иностранцев. Большой функционал, отличное качество - победа и диплом «За лучший инновационный проект» в кармане.

Редакция поздравляет земляков с победой!

ИСТОЧНИК KP.RU