В Пензе установят более 120 дополнительных урн
Данное поручение озвучил глава городской администрации Виктор Кувайцев
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По словам мэра, благоустройство пензенских парков и скверов привело к тому, что горожане все чаще стали проводить в них время. Однако по-прежнему остается актуальным ряд проблем - например, нехватка урн.
- Если мы призываем жителей убирать за собой, то должны обеспечить условия для этого, - подчеркнул Виктор Николаевич.
По поручению главы администрации в городских парках, скверах, на площадях и других объектах установят более 120 урн.
Также мэр призвал владельцев сетей быстрого питания следить за порядком на своих территориях:
- Урны должны очищаться с раннего утра, - резюмировал Виктор Кувайцев.
ИСТОЧНИК KP.RU