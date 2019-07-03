В Пензенском бизнес-инкубаторе состоялось открытие IT-лаборатории-2019

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-03T17:24:28+03:00

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Открытие, организованное Ассоциацией разработчиков программного обеспечения «Secon» при поддержке Центра кластерного развития Пензенской области, Фонда президентских грантов и Пензенского регионального объединения бизнес-инкубаторов, состоялось в Молодежном бизнес-инкубаторе. Работа IT-лаборатории продлится шесть недель - с 1 июля по 9 августа.

С напутственным словом к участникам проекта выступил Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин:

- Это образовательное мероприятие является частью системной работы по подготовке кадров для развития инновационной экономики региона. Хочу пожелать всем успехов, и, главное, помните – все в ваших руках. Удачи!

В седьмой IT-Лаборатории’2019 разработчики будут работать над идеями представителей и под руководством технических кураторов крупных компаний Пензенской области.

9 августа состоится защита и выставка разработанных проектов перед экспертным советом и всеми интересующимися. Лучшие студенты IT-Лаборатории получат предложение о трудоустройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU