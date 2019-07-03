2019-07-03T17:20:52+03:00
Общество

В Пензе изменилась схема движения троллейбуса № 7

Ксения ЛАРИОНОВА
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В районе дома №9 на Проспекте Строителей ведутся аварийные ремонтные работы. В связи с этим троллейбус №7 будет двигаться следующим образом: ул. 8 Марта - ул. Карпинского - пр. Победы - 6-й проезд Пестеля - ул. Рахманинова - ул. Стасова - пр. Строителей и далее по маршруту.

По сообщениям пресс-службы Администрации города Пензы известно, что от конечной остановки «Запрудный» в сторону центра города троллейбусы будут следовать по своему маршруту без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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