В Пензе изменилась схема движения троллейбуса № 7
Изменить размер текста:
В районе дома №9 на Проспекте Строителей ведутся аварийные ремонтные работы. В связи с этим троллейбус №7 будет двигаться следующим образом: ул. 8 Марта - ул. Карпинского - пр. Победы - 6-й проезд Пестеля - ул. Рахманинова - ул. Стасова - пр. Строителей и далее по маршруту.
По сообщениям пресс-службы Администрации города Пензы известно, что от конечной остановки «Запрудный» в сторону центра города троллейбусы будут следовать по своему маршруту без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU