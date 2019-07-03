2019-07-03T16:38:11+03:00
Общество

1000 фильмов и 101 канал в подарок клиентам «ТНС энерго Пенза» от «Ростелеком» и онлайн-кинотеатра Wink

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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«ТНС энерго Пенза» совместно с Платежным сервисом А3, «Ростелеком» и мультимедийной платформой Wink дарит своим клиентам бесплатную подписку на месяц в онлайн-кинотеатре Wink.

Wink - мультимедийная платформа от «Ростелеком» для просмотра фильмов и сериалов от ведущих мировых студий, таких как Netflix, HBO, Showtime, FOX и многих других, а также более сотни ТВ-каналов с помощью приложения для мобильных устройств, ТВ-приставок, поддерживающих Smart TV, а также на сайте wink.rt.ru.

Для того чтобы получить доступ на месяц к 1000 фильмов, сериалов и 101 ТВ-каналу, необходимо выполнить несколько простых действий:

· На сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru оплатить электроэнергию на сумму от 200 рублей, активировав промокод акции TNSWINK в специальном поле на этапе ввода данных банковской карты;

· После успешного завершения платежа на указанный при оплате номер телефона придет бесплатное SMS-сообщение с уникальным ко-дом Wink;

· Для активации подписки Wink, необходимо зарегистрироваться в сервисе Wink – на сайте, в мобильном приложении или через ТВ-приставку – и активировать полученный уникальный код.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Подписку в онлайн-кинотеатре Wink можно продлевать ежемесячно, оплачивая электроэнергию на сайте «ТНС энерго Пенза», выполняя условия акции и получая новые уникальные коды. Совместная акция «ТНС энерго Пенза», Платежного сервиса А3, «Ростелеком» и мультимедийной платформы Wink продлится до конца мая 2020 года.

Для участия в акции можно оплачивать как текущее потребление, так и делать авансовый платеж в счет будущего периода. В этом случае аванс отобразится на Лицевом счете как «Переплата» и зачтется при расчете за следующий период.

Прием платежей на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» осуществляет Платежный сервис А3 – стратегический технический партнер «ТНС энерго Пенза».

Более подробно с условиями участия в акции можно ознакомиться на странице акции http://pay.tns-e.ru/promo_wink.

ИСТОЧНИК KP.RU

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