Виктор Кувайцев: «Примите все меры, чтобы ввести дома в эксплуатацию вовремя»
Такое распоряжение глава администрации озвучил во время посещения строящихся домов в микрорайоне «Заря» и третьем микрорайоне Арбеково
Изменить размер текста:
В первом объекте расположены будущие квартиры для детей-сирот. Сейчас идут работы по возведению пятого этажа, проводят электричество. Строительство дома отстает от графика на две недели. На втором объекте отставание от графика составляет два месяца.
- Если необходимо, нужно добавить технику и рабочих - принять все меры, чтобы ввести дома в эксплуатацию вовремя, - распорядился Виктор Кувайцев.
ИСТОЧНИК KP.RU