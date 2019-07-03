2019-07-03T15:10:40+03:00
Недвижимость

Виктор Кувайцев: «Примите все меры, чтобы ввести дома в эксплуатацию вовремя»

Такое распоряжение глава администрации озвучил во время посещения строящихся домов в микрорайоне «Заря» и третьем микрорайоне Арбеково
Светлана БЕЛОВА
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В первом объекте расположены будущие квартиры для детей-сирот. Сейчас идут работы по возведению пятого этажа, проводят электричество. Строительство дома отстает от графика на две недели. На втором объекте отставание от графика составляет два месяца.

- Если необходимо, нужно добавить технику и рабочих - принять все меры, чтобы ввести дома в эксплуатацию вовремя, - распорядился Виктор Кувайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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