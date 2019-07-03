Заехал на газон - плати!

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-03T14:24:24+03:00

С 1 июля в Пензе начали борьбу с любителями парковаться на газонах, а также детских и спортивных площадках

Изменить размер текста: A A

Горожане давно ждали принятия административных взысканий, жаловались, что зеленые насаждения исчезают от парковки на газонах. Число машин с каждым годом растет, а вот мест для их стоянки остается неизменным.

Теперь нарушители благоустройства будут вынуждены заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц сумма составит от 5000 до 10000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU