Пензенские единороссы организуют сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Иркутске
Сегодня в областной библиотеке имени Лермонтова состоялась XXVIII Конференция Пензенского регионального отделения партии
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Во время первого этапа мероприятия к собравшимся обратилась член Общественной палаты России, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Мария Львова-Белова.
- Все мы знаем, что происходит сейчас в Иркутске, где затоплено более 6 тысяч домов, мне, как многодетной матери, страшно думать, что там происходит, сколько страдает семей, детей, - подчеркнула исполнительный директор АНО «Квартал Луи». - Я вас призываю, чтобы мы на деле доказали, что «Единая Россия» - это народная партия.
Идея была поддержана единодушно.
ИСТОЧНИК KP.RU