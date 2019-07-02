Пензенские единороссы организуют сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Иркутске

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-02T18:11:06+03:00

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Во время первого этапа мероприятия к собравшимся обратилась член Общественной палаты России, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Мария Львова-Белова.

- Все мы знаем, что происходит сейчас в Иркутске, где затоплено более 6 тысяч домов, мне, как многодетной матери, страшно думать, что там происходит, сколько страдает семей, детей, - подчеркнула исполнительный директор АНО «Квартал Луи». - Я вас призываю, чтобы мы на деле доказали, что «Единая Россия» - это народная партия.

Идея была поддержана единодушно.

ИСТОЧНИК KP.RU