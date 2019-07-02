Юные пензенские художники могут поучаствовать в конкурсе комиксов «Лето побед»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-02T17:19:55+03:00

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На конкурс принимаются эксклюзивные работы, рассказывающие о достижениях, которых дети планируют добиться летом или уже добились. Серия коротких рисунков должна рассказывать о мечте героя и о том, что он собирается делать, чтобы ее реализовать.Также участники могут создать комикс не только о своих спортивных, творческих, научных победах, но и о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи или воспитали в себе какую-то черту характера.

К участию приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Конкурс проходит в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Организаторы принимают работы с 1 июня по 5 августа. Имена победителей станут известны 16 августа, а торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы 17 августа.

Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на официальных сайтах Организаторов Конкурса и в их официальных группах в социальных сетях.По итогам конкурса победители в каждой из номинаций получат дипломы лауреатов. Среди призов - билеты в детский городской клуб «Лето Побед», а также подарки от фонда «Спешите делать добро!». Кроме того, рисунки шести победителей будут использованы для создания лимитированной серии открыток, которую выпустит «Почта России» совместно с Музеем Победы.

Форму заявки участники должны заполнить по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU