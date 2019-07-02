На форуме «Инерка-2019» впервые организуют театральное направление

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-02T16:47:19+03:00

Это связано с проведением Года театра в России

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Вчера в Мордовии состоялась пресс-конференция, посвященная проведению девятого Межрегионального молодежного образовательного форума «Инерка», который будет работать с 13 по 17 июля на базе лагеря МЧС в Большеберезниковском районе. Его участниками станут более 600 человек. В этом году форум пройдет под девизом «Россия - страна возможностей».

Работа форума будет построена по четырем направлениям: «Патриоты России», «Лидеры РДШ», «Инициатива России», «Волонтеры России». Принимая в них участие, ребята получат знания и навыки в области политики, государственного и муниципального управления, экономики и развития городского (районного) хозяйства, волонтерской деятельности, общественных компаний, массовых акций и гражданских инициатив.

Принципиально новым для форума в этом году станет театральное направление, приуроченное к Году театра в России. Одним из ведущих спикеров этого направления станет российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Баршак.

Участники пресс-конференции отметили, что в Год театра в Приволжском федеральном округе проходит окружной фестиваль «Театральное Приволжье». В нем участвуют два студенческих спектакля нашего региона – комедия Жана-Батиста Мольера «Лекарь поневоле» театра-студии МГУ им Огарева «Инкогнито» и спектакль «Зима» Евгения Гришковца с участием коллектива МГПИ им. Евсевьева. Видеоверсии этих спектаклей будут показаны участникам форума.

ИСТОЧНИК KP.RU