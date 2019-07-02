В Пензенской области во второй раз состоится турнир по ММА «Зов Предков»
Соревнования стартуют 7 июля в 15.00 в селе Пазелки Бессоновского района
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За победу будут бороться спортсмены из 10 регионов страны. Почётный гость соревнований и легенда ММА - сильнейший боец мира в средней весовой категории Александр Шлеменко. Его популярность одинаково велика как в России, так и за рубежом. Также планируется, что 6 июля Александр проведет мастер-класс в Пензе.
В финале состоится долгожданный поединок участников реалити-шоу 11 канала «RodFC: Путь чемпиона». Вход для гостей свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU