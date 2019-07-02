В Пензенской области во второй раз состоится турнир по ММА «Зов Предков»

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-02T14:34:46+03:00

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За победу будут бороться спортсмены из 10 регионов страны. Почётный гость соревнований и легенда ММА - сильнейший боец мира в средней весовой категории Александр Шлеменко. Его популярность одинаково велика как в России, так и за рубежом. Также планируется, что 6 июля Александр проведет мастер-класс в Пензе.

В финале состоится долгожданный поединок участников реалити-шоу 11 канала «RodFC: Путь чемпиона». Вход для гостей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU