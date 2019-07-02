2019-07-02T13:54:06+03:00
Звезды

Пензенские студенты поставили моноспектакль по мотивам рассказов Михаила Зощенко

Светлана БЕЛОВА
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Студенческий театр ПГУ «Кириллица» представил на суд зрителей спектакльпо рассказам Михаила Михайловича Зощенко.

Необычность постановки заключается в выборе жанра - моноспектакль. Все играет один актер.

Максим Юнушкин воплощал на сцене образы из известных рассказов советского сатирика, которые всеми силами пытаются приспособиться к новой жизни. Тема маленького человека не теряет своей актуальности и в наши дни, а в сочетании с неповторимой сатирой Зощенко и замечательным актерским исполнением и вовсе вызвала бурю аплодисментов в этот вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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