Пензенские студенты поставили моноспектакль по мотивам рассказов Михаила Зощенко
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Студенческий театр ПГУ «Кириллица» представил на суд зрителей спектакльпо рассказам Михаила Михайловича Зощенко.
Необычность постановки заключается в выборе жанра - моноспектакль. Все играет один актер.
Максим Юнушкин воплощал на сцене образы из известных рассказов советского сатирика, которые всеми силами пытаются приспособиться к новой жизни. Тема маленького человека не теряет своей актуальности и в наши дни, а в сочетании с неповторимой сатирой Зощенко и замечательным актерским исполнением и вовсе вызвала бурю аплодисментов в этот вечер.
ИСТОЧНИК KP.RU