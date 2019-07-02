Алексей Гречихин: «Из года в год уровень мастерства пензенских скалолазов растет»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-02T13:20:31+03:00

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Наша сборная успешно преодолела несколько дисциплин: лазание на трудность, скорость, лазание по валунам. По итогам соревнований наши земляки оказались на 10 месте из 31. Больше всех отличились Вероника Лисицкая, Александра Баталова и Иван Чернов.

Руководитель областной федерации скалолазания Алексей Гречихин высоко оценил выступление нашей сборной:

- Наши ребята уверенно входят в десятку сильнейших спортсменов страны. Мы улучшили свои результаты и не собираемся останавливаться на достигнутом.

ИСТОЧНИК KP.RU