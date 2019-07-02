Валерий Лидин поздравил коллег с 25-летием Самарской Губернской Думы

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-02T12:58:48+03:00

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Координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил коллег из Самарской области с 25-летием регионального парламента.

- Наши дружеские отношения, продуктивное межрегиональное сотрудничество в рамках Ассоциации законодателей Поволжья давно стали залогом совместной успешной работы по совершенствованию законотворческого процесса, методов парламентского контроля за исполнением законов. Искренне надеюсь, что и в дальнейшем такое взаимодействие в решении актуальных для всех субъектов Приволжского федерального округа вопросов по обеспечению стабильности в обществе, повышению качества жизни населения будет конструктивным и плодотворным, - отметил Валерий Лидин.

В рамках официальной части он вручил председателю Самарской Губернской Думы Геннадию Котельникову приветственный адрес и памятных подарок, а также пожелал дальнейших успехов в ответственной работе, эффективной законотворческой и политической деятельности на благо России и Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU