Представители федерального Минздрава посетили пензенские медицинские учреждения

1 Июль 18:18 2019-07-01T18:18:59+03:00

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Специалисты посетили ряд пензенских учреждений, которые оказывают первую помощь и работают по профилю «терапия», а также областной центр медицинской профилактики.

Гости побывали на территории Пензенских городских поликлиник номер 1 и 14, в Иссинской и Мокшанской районных больницах. Они оценили качество оказываемых услуг и профилактических осмотров, а также их доступность для маломобильных групп населения.

В ходе обсуждения рассматривался вопрос о взаимодействии с Центром телемедицины по оказанию консультативной помощи населению. Совместно с нашими специалистами обсуждался вопрос о подготовке кадров. По итогам встречи специалисты поделились опытом с пензенскими коллегами об организационно-методической помощи и методах по совершенствованию работы медицины в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU