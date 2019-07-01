В Мордовии обсудили помощь предпринимателям

1 Июль 18:05 2019-07-01T18:05:53+03:00

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Стороны обсудили вопросы снижения административного давления на бизнес. Алексей Грибанов рассказал об итогах работы регионального подразделения по защите прав предпринимателей:

- С начала текущего года к нам поступило 92 жалобы от предпринимателей, работающих на территории Мордовии. За весь прошлый год таких обращений было всего 54. Большую часть жалоб удалось удовлетворить в пользу предпринимателей. В частности, были вынесены судебные решения, заменяющие штрафы за нарушение предпринимателями порядка проведения специальной оценки условий труда, общая сумма которых - порядка 450 тысяч рублей, на предупреждения. Также более 20 миллионов рублей удалось вернуть по жалобам предпринимателей на выполненные, но неоплаченные работы в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов.

Глава республики в очередной раз подчеркнул необходимость устранения избыточных барьеров на пути предпринимателей и снижения административного давления на бизнес.

- Это касается всех исполнительных органов государственной власти, контрольно-надзорных ведомств, работающих на территории Мордовии. Президент России Владимир Путин в своем Послании подчеркнул необходимость избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства, в Мордовии эта задача должна быть решена! - резюмировал в завершении встречи Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU