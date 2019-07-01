В Мокшанском районе состоялся III этнокультурный фестиваль «Сурский Яръ»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-01T12:11:54+03:00

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В фестивале приняли участие творческие коллективы, мастера народных промыслов, ремесленники со всей Пензенской области, а также с соседних областей - Саратовской и Нижегородской. Специальным гостем стал Девич Душко из Сербии, который демонстрировал свое мастерство в приготовлении славянских традиционных блюд. Встречали гостей руководитель Сердобского местного отделения РГО Алексей Марьин и девушки в славянских костюмах с хлебом и солью.

Также были организованы несколько игровых и творческих площадок. Для гостей фестиваля подготовили обширную программу: игры, соревнования по гиревому спорту, метанию копий, стрельбе из лука, различные конкурсы, хороводы, мастер-классы и конкурс на лучший народный костюм.

ИСТОЧНИК KP.RU