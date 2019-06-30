В Пензе восстановили почти все бассейны при школах

30 Июнь 19:29 2019-06-30T19:29:48+03:00

Теперь в планах - создание программы, в рамках которой отремонтируют бассейны при детских садах

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Начальник управления образования Юрий Голодяев рассказал о ходе ремонта бассейнов в пензенских школах. Все из них, кроме одного закрытого на ремонт, находятся в рабочем состоянии. Теперь нужно привести в порядок сооружения в восьми детских садах.

- В некоторых детских садах бассейны не работают около 15-ти лет, - отметил мэр Виктор Кувайцев. - Вместе с вами сформируем программу, определим последовательность действий - какую часть сделаем в 2020 году, а какие необходимо разбирать и переделывать - на эти работы закажем проектно-сметную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU