«Декоратор» на сцене Ашдода прошел при полном аншлаге

30 Июнь 18:11 2019-06-30T18:11:02+03:00

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Пензенская труппа открыла гастрольный тур по Израилю в рамках Международного фестиваля региональных театров России и стран СНГ «Театральный дивертисмент». Четыре сотни зрителей с удовольствием подпевали Альберту Ибраеву, а в финале долго не отпускали артистов со сцены многочисленными овациями. Гастроли театра продоожились в городе Петах-Тиква, а завершатся в Ришон ле-Ционе 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU