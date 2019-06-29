Пензенский проект получил престижную премию в области строительства

29 Июнь 17:33 2019-06-29T17:33:56+03:00

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Премия «Urban Awards» создана для определения достижений жилой городской недвижимости России и для повышения качества инфраструктуры городской среды. Лучшие проекты страны представлены в сферах строительства, бизнеса, архитектуры и управления. Объекты-лауреаты «Urban Awards» получают статус «Лучший объект года» в соответствующей номинации.

В этом году участниками конкурса стали строительные компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Пензы, Мордовии, Тюмени, Красноярска, Кирова и другие. Церемония награждения Федеральной премии «Urban Awards» состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU