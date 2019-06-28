В Пензе начали подготовку к празднованию 90-летия со дня рождения Бориса Клинченко

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-28T14:42:05+03:00

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В настоящее время сотрудники Музея спорта Пензенской области проводят сбор информации о заслуженном мастере спорта СССР, основоположнике прыжков в воду Пензенской области Б.П. Клинченко.

Встречи с людьми, лично знавшими мастера, начались на его малой родине, в селе Нечаевка Мокшанского района. Сотрудники школы, в которой он учился, передали в музей ценную информацию: это фотографии, альбомы, книги, знаки отличия и личные вещи. Все сведения будут обрабатываться для праздника.

Также активно подбирается текстовый материал для оформления. Планируется презентация, создание отдельной витрины славы и передвижного стенда.

ИСТОЧНИК KP.RU