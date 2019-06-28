2019-06-28T13:28:04+03:00
Общество

Виктор Кувайцев назвал необоснованным повышение стоимости проезда

Региональные УФАС и прокуратура проведут проверку по факту
Анна ЧЕРНАЯ
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Мэр Пензы Виктор Кувайцев также прокомментировал сообщения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

- Перевозчики должны обосновать это решение. Мы бы продолжили вести с ними переговоры, если бы они предоставили нам аргументы, - отметил глава городской администрации и добавил, что в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры Пензы уже были направлены обращения с просьбой провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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