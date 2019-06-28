Виктор Кувайцев назвал необоснованным повышение стоимости проезда
Региональные УФАС и прокуратура проведут проверку по факту
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Мэр Пензы Виктор Кувайцев также прокомментировал сообщения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.
- Перевозчики должны обосновать это решение. Мы бы продолжили вести с ними переговоры, если бы они предоставили нам аргументы, - отметил глава городской администрации и добавил, что в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры Пензы уже были направлены обращения с просьбой провести проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU