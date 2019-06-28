«Битлы» и орган: пензенцы услышали рок-хиты в необычном исполнении

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-28T12:54:40+03:00

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Рок-музыка и орган - вещи совместимые и прекрасно сочетаемые. В этом убедились зрители «Пензаконцерта», посетившие программу Марии Блажевич «Орган-шоу. Рок-хиты».

Использование этого инструмента при создании музыкальных композиций в стиле «рок» известно с 60-х годов. Многие известные группы использовали его в качестве основного элемента, ведущего композицию. И в наши дни это направление не потеряло своей актуальности.

Мария Блажевич в этот вечер исполнила оригинальное прочтение уже легендарных хитов групп «Queen», «Beatles», «Scorpions», «Nirvana», «Pink Floyd», «Rolling Stones», «Nightwish».

ИСТОЧНИК KP.RU