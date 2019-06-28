2019-06-28T11:38:28+03:00
Общество

Работникам пензенской станции «скорой помощи» поэтапно поднимут зарплату

Решение было принято специальной комиссией Минздрава региона
Светлана БЕЛОВА
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Выплаты будут осуществляться в два этапа. С учетом договоренностей, достигнутых между руководством и коллективом, реализация первого начнется с 10 июля, по «дорожной карте», при начислении выплат за июнь. Доплаты фельдшерам, которые работали в мае в неполных бригадах, также будут выплачены.

На сегодня все бригады скорой помощи работают в штатном режиме и без сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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