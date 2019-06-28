Заседание библиотекарей страны пройдет «Под Лермонтовской звездой»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-28T11:30:55+03:00

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Поделиться опытом, обсудить единую концепцию по взаимодействию, а также узнать о новых методах работы приедут специалисты со всей страны. В списке участников - Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Самара, Челябинск, Томск, Ярославль, Воронеж, Ульяновск, Саратов, Тамбов. Встреча получила название «Под Лермонтовской звездой».

В программе библиотечного слета - заседание круглого стола «Методическая служба региональных библиотек в современных условиях», работа секции «Библиотека 3:0: в партнерстве с пользователем» и лекция-концерт. После мероприятия гости и участники посетят Всероссийский Лермонтовский праздник в Музее-заповеднике «Тарханы».

ИСТОЧНИК KP.RU