2019-06-28T11:30:55+03:00
Общество

Заседание библиотекарей страны пройдет «Под Лермонтовской звездой»

5 и 6 июля Пензенская областная библиотека объединит ведущих специалистов отрасли на методическом мероприятии
Светлана БЕЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поделиться опытом, обсудить единую концепцию по взаимодействию, а также узнать о новых методах работы приедут специалисты со всей страны. В списке участников - Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Самара, Челябинск, Томск, Ярославль, Воронеж, Ульяновск, Саратов, Тамбов. Встреча получила название «Под Лермонтовской звездой».

В программе библиотечного слета - заседание круглого стола «Методическая служба региональных библиотек в современных условиях», работа секции «Библиотека 3:0: в партнерстве с пользователем» и лекция-концерт. После мероприятия гости и участники посетят Всероссийский Лермонтовский праздник в Музее-заповеднике «Тарханы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24