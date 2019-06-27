2019-06-27T17:53:22+03:00
Звезды

Ягуару Азару из пензенского зоопарка подарили торт и новую игрушку

В честь грядущего дня рождения зверя сотрудники учреждения устроили его показательное кормление [ВИДЕО]
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото пресс-службы зоопаркаФото пресс-службы зоопарка
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Любимцу публики ягуару Азару из пензенского зоопарка исполняется три года. По случаю праздника сотрудники учреждения устроили показательное кормление этого необычайно красивого и грациозного зверя. Посмотреть на это пришли десятки горожан.

Не остался именинник и без подарков: Азару торжественно вручили мясной торт-мороженое и картонную коробку - ведь какой котик не любит коробочку? Презенты зверь оценил по достоинству, опробовав угощение и порезвившись с новой игрушкой.

В следующий четверг зоопарк снова проведет показательное кормление кого-то из своих питомцев. Но кого именно – пока не сообщается. Пусть это станет приятным сюрпризом!

Пензенский ягуар Азар играет с коробочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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