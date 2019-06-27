Ягуару Азару из пензенского зоопарка подарили торт и новую игрушку

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-27T17:53:22+03:00

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Любимцу публики ягуару Азару из пензенского зоопарка исполняется три года. По случаю праздника сотрудники учреждения устроили показательное кормление этого необычайно красивого и грациозного зверя. Посмотреть на это пришли десятки горожан.

Не остался именинник и без подарков: Азару торжественно вручили мясной торт-мороженое и картонную коробку - ведь какой котик не любит коробочку? Презенты зверь оценил по достоинству, опробовав угощение и порезвившись с новой игрушкой.

В следующий четверг зоопарк снова проведет показательное кормление кого-то из своих питомцев. Но кого именно – пока не сообщается. Пусть это станет приятным сюрпризом!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/717115" frameborder="0"></iframe> Пензенский ягуар Азар играет с коробочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU