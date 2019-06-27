Ягуару Азару из пензенского зоопарка подарили торт и новую игрушку
Любимцу публики ягуару Азару из пензенского зоопарка исполняется три года. По случаю праздника сотрудники учреждения устроили показательное кормление этого необычайно красивого и грациозного зверя. Посмотреть на это пришли десятки горожан.
Не остался именинник и без подарков: Азару торжественно вручили мясной торт-мороженое и картонную коробку - ведь какой котик не любит коробочку? Презенты зверь оценил по достоинству, опробовав угощение и порезвившись с новой игрушкой.
В следующий четверг зоопарк снова проведет показательное кормление кого-то из своих питомцев. Но кого именно – пока не сообщается. Пусть это станет приятным сюрпризом!
Пензенский ягуар Азар играет с коробочкой.
ИСТОЧНИК KP.RU