Можно ли сделать дачный дом жилым по закону?

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-27T15:21:32+03:00

На вопросы пензенцев продолжает отвечать Начальник отдела по Ленинскому и Октябрьскому районам Управления Росреестра по Пензенской области Галина Геннадьевна Ичалова

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- Как можно перевести нежилой дачный домик на жилой дом. Говорят, какой-то новый закон появился? (Галина Лебедева, Пензенский район, с. Саловка)

- Действительно появился, и с 01.01.2019 г. из законодательства исключается понятия «жилое строение» и вводится понятие «садовый дом».

Садовый дом может быть признан жилым, а жилой дом может быть признан садовым в порядке, предусмотренным Правительством Российской Федерации на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом.

Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома представляет в уполномоченный орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг:

- заявление о переименовании объекта недвижимости в котором указываются кадастровый номер объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен данный объект, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения уполномоченного органа местного самоуправления (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления);

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости , либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

- заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

- в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Решение о признании либо отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления, уполномоченным органом местного самоуправления не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU