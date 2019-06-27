2019-06-27T15:20:29+03:00
Общество

К 2024 году в Мордовии приведут в норму почти половину дорог

В этом году на ремонт магистралей потратят более двух миллиардов рублей
Анна ЧЕРНАЯ
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В среду Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Мероприятие состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Мордовии в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был утвержден план конкретных работ на шесть лет. На момент начала реализации нацпроекта в Мордовии в нормальном состоянии были лишь около 28% автодорог. К 2024 году эта доля увеличится почти до 50%. В порядок приведут 1068 километров автодорог регионального значения, из них 101 - в границах Саранской городской агломерации (в которую входит г.о. Саранск и Рузаевский муниципальный район) и 967- на территории районов республики. На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мордовии предусмотрено финансирование порядка 17 с половиной миллиардов рублей на шесть лет, из них более двух миллиардов рублей - на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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