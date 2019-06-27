Валерий Лидин переизбран координатором Ассоциации законодателей Поволжья

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-27T15:16:14+03:00

Решение было принято на LVI заседании Ассоциации, которое состоялось сегодня в Иннополисе

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Валерий Лидин впервые был избран координатором Ассоциации 2 июня 2017 года. За это время состоялось шесть заседаний, где было рассмотрено 19 вопросов, которые касались развития агропромышленного комплекса, межбюджетных отношений, реабилитации инвалидов, совершенствования системы социального обслуживания населения с участием негосударственных организаций, патриотического воспитания.

- Мы рассмотрели вопрос, который беспокоит практически все регионы России - недостаток объемов средств на лекарственное обеспечение лиц, страдающих орфанными заболеваниями. Настойчиво добивались того, чтобы лечение таких больных осуществлялось на средства из федерального бюджета. В результате более двух тысяч человек, из них две трети - дети, с 1 января этого года получают лечение за счет федерального бюджета, - отметил Валерий Лидин.

По его словам, были внесены изменения в федеральное законодательство по вопросу упрощения порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.

Валерий Лидин поблагодарил полпреда главы государства Игоря Комарова и коллег за поддержку, а также выразил уверенность, что впереди их всех ждет большая работа в интересах жителей Приволжского федерального округа и принятие важных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU