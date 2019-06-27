2019-06-27T15:16:14+03:00
Общество

Валерий Лидин переизбран координатором Ассоциации законодателей Поволжья

Решение было принято на LVI заседании Ассоциации, которое состоялось сегодня в Иннополисе
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Валерий Лидин поблагодарил полпреда главы государства Игоря Комарова и коллег за поддержку.Валерий Лидин поблагодарил полпреда главы государства Игоря Комарова и коллег за поддержку.Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
Изменить размер текста:

Валерий Лидин впервые был избран координатором Ассоциации 2 июня 2017 года. За это время состоялось шесть заседаний, где было рассмотрено 19 вопросов, которые касались развития агропромышленного комплекса, межбюджетных отношений, реабилитации инвалидов, совершенствования системы социального обслуживания населения с участием негосударственных организаций, патриотического воспитания.

- Мы рассмотрели вопрос, который беспокоит практически все регионы России - недостаток объемов средств на лекарственное обеспечение лиц, страдающих орфанными заболеваниями. Настойчиво добивались того, чтобы лечение таких больных осуществлялось на средства из федерального бюджета. В результате более двух тысяч человек, из них две трети - дети, с 1 января этого года получают лечение за счет федерального бюджета, - отметил Валерий Лидин.

По его словам, были внесены изменения в федеральное законодательство по вопросу упрощения порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.

Валерий Лидин поблагодарил полпреда главы государства Игоря Комарова и коллег за поддержку, а также выразил уверенность, что впереди их всех ждет большая работа в интересах жителей Приволжского федерального округа и принятие важных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ягуару Азару из пензенского зоопарка подарили торт и новую игрушку
Можно ли сделать дачный дом жилым по закону?
К 2024 году в Мордовии приведут в норму почти половину дорог
В Спутнике во второй раз состоится фестиваль молодежных культур «Перспектива»
Новая школа в Краснослободске распахнет свои двери 1 сентября
Пензенские рэгбисты одержали победу на Всероссийских соревнованиях
Пензенский драматический театр покажет пьесу «Декоратор» в Израиле
Пензенские хирурги восстановили палец 14-летнему мальчику
Еще три пензенских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ
Иван Белозерцев оценил ход благоустройства пензенских дворов
В Областную детскую больницу им. Н.М.Филатова поступило новое оборудование
В Спутнике пройдет Областной праздник татарской культуры «Сабантуй»
Житель Саранска откусил кончик носа знакомому
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
По факту падения подростка со второго этажа заброшенной усадьбы в Каменке возбудили уголовное дело
Пензенские поисковики отправились в экспедицию в Карелию
Ученица пензенской школы № 52 получила 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию
Пензенские «веселые и находчивые» сразились за Кубок губернатора
Пензенские симфонические сезоны завершились гала-концертом
ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты
В Саранске повысится стоимость проезда в общественном транспорте
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
Нужна помощь ребенку