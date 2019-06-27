2019-06-27T11:30:00+03:00
Звезды

В Спутнике во второй раз состоится фестиваль молодежных культур «Перспектива»

Гостей ждет насыщенная и интересная программа
Анна ЧЕРНАЯ
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В субботу на фонтанной площади Спутника пройдет второй Областной фестиваль «Перспектива», приуроченный ко Дню Молодежи и 80-летию образования Пензенской области.

На территории парка с 12:00 до 22:00 одновременно будут работать несколько концертно-развлекательных площадок, проводиться различные мастер-классы.

Гости смогут посетить фестивали ди-джеев, граффити и красок холи, чемпионат по брейк-дансу, соревнования по BMX-спорту, пенную дискотеку, показательные выступления по воркауту и паркуру, чемпионат по стритболу, выступление команд КВН и творческих коллективов области.

Завершением праздника станет праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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