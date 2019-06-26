2019-06-26T17:14:47+03:00
Общество

Новая школа в Краснослободске распахнет свои двери 1 сентября

Завершение строительства объекта обсудили на совещании с участием Владимира Волкова
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава Мордовии отметил, что новая школа должна стать центром притяжения не только для подрастающего поколения, но для всех жителей и гостей Краснослободска.

Учреждение на 450 мест возводится в рамках государственной программы «Развитие образования в Республике Мордовия» и будет открыто 1 сентября текущего года. Трехэтажное здание площадью включает 18 кабинетов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены лифты и пандусы. В школе будет вместительный актовый зал на 304 места, столовая на 225 мест, школьные мастерские с настоящими станками для мальчиков, а также швейные мастерские и кулинария для девочек. Уроки физкультуры будут проходить в современном спортивном зале и на территории школьного стадиона.

На базе учреждения могут открыть проекториум, в котором учащиеся будут работать над исследовательскими, информационными и практико-ориентированными проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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