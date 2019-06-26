2019-06-26T15:34:26+03:00
Звезды

Пензенский драматический театр покажет пьесу «Декоратор» в Израиле

Этой же комедией завершится и 226 сезон в Пензе
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня актеры Пензенского драматического театра отправились в Израиль, где в рамках Международного фестиваля «Театральный дивертисмент» представят зрителям комедию «Декоратор» по пьесе британского драматурга Дональда Черчилля в постановке худрука театра, заслуженного артиста России Сергея Казакова. В спектакле заняты заслуженная артистка России Альбина Смелова, Альберт Ибраев и Юлия Кузьмина.

Эту постановку увидит русскоязычное население трех израильских городов: 28 июня «Декоратора» сыграют в Ашдоде, 30 июня - в Петах-Тикве, а 1 июля - в Ришон ле-Ционе.

Кстати, именно «Декоратором» завершится в Пензенском драмтеатре 226-й сезон. Заключительный спектакль сезона будет показан уже после возвращения нашей делегации из Израиля - 5 июля в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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