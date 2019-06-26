Пензенские хирурги восстановили палец 14-летнему мальчику

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-26T14:53:42+03:00

Подросток теперь сможет пользоваться рукой, как и раньше

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Хирурги травматологического отделения №2 Клинической больницы № 6 имени Г.А. Захарьина сумели восстановить большой палец на руке у 14-летнего подростка. Операция длилась несколько часов.

- Нам пришлось сшивать сосуды диаметром в миллиметр и меньше,- отметил заведующий отделением травматологии Михаил Щербаков.

Успех операции зависел от многих факторов: готовности врачей, их действий, быстрой подготовке к началу вмешательства.

Хочу особенно поблагодарить наших анестезиологов, - подчеркнул врач. - Благодаря им, восьмичасовая операция прошло спокойно, без боли. Человеческий фактор также был на нашей стороне.

Данный случай - далеко не первый в практике пензенских хирургов. Это уже четвертая успешная микрохирургическая операция, проведенная несовершеннолетнему. Самому маленькому пациенту, которому пришили мизинец, было всего шесть лет. В двух других случаях одному молодому человеку реплантировали предплечье, а другому успешно восстановили кисть.

ИСТОЧНИК KP.RU