Еще три пензенских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-26T12:00:37+03:00

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763 пензенских выпускника сдали ЕГЭ по информатике. Еще 1092 прошли итоговые испытания по биологии. Трое одиннадцатиклассников получили высший балл по информатике: Владислав Абросимов из ЛСТУ № 2, Андрей Зелепухин из школы № 225 Заречного и Мансур Иртуганов из гимназии № 13. Еще 139 выпускников написали работу в диапазоне от 80 до 99 баллов.

Лучше всех (на 96 баллов) экзамен по биологии сдали Владимир Матросов из школы № 19, Адам Кубрин из кузнецкой школы № 5 и Элина Каряева из школы № 222 Заречного. Еще 58 работ получили от 80 до 99 баллов.

По итогам основного периода сдачи ЕГЭ, 32 работы пензенских выпускников получили оценку в 100 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU