Иван Белозерцев оценил ход благоустройства пензенских дворов

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-26T17:18:03+03:00

Сейчас работы ведутся на 12 территориях из 35 запланированных в этом году

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Вчера губернатор Иван Белозерцев, мэр Виктор Кувайцев и другие официальные лица посетили дворы, благоустраиваемые в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды».

На территории между домами № 36, 36а и 40а на улице Коммунистической планируются установка лавочек и урн, обустройство тротуаров и парковки, установка площадки и другое. Все работы планируются завершить уже до конца этой недели. Основная часть средств на благоустройство поступила из бюджетов разных уровней с условием пятипроцентного софинансирования со стороны жителей домов.

- Если проживающие в доме вложили в благоустройство хотя бы 10 рублей, они будут беречь общую территорию. Это добровольно, возможности у всех разные,- подчеркнул Иван Белозерцев. - Управляющей компании тоже нужно включаться в эту работу, чтобы благоустройство всей территории было полным. Отремонтировать входные группы, привести в порядок ограждения, выровнять отдельные участки.

Губернатор также отметил, что зачастую развитие дворов зависит от инициативности старшего по дому.

ИСТОЧНИК KP.RU